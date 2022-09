De Jean à Andria et de Marie à Ghjulia : depuis 2000, les prénoms corses ont la cote

Marie et Jean perdurent plus longtemps

Depuis 1945, 8 700 Marie et 7 000 Jean ont vu le jour en Corse, ils représentent respectivement 8 % et 6 % des naissances et jusqu’à 12 % si on y adjoint les prénoms composés les utilisant. Ils accaparent ainsi la première place du podium pendant plus de trente années, notamment de manière continue entre 1945 et 1973 pour Marie et de 1945 à 1982 pour Jean.

En outre, Marie est présente sur les trois premières marches jusqu’en 2008 alors qu’elle les quitte en 1997 au niveau national. Jean quant à lui se maintient jusqu’en 1989 en Corse alors qu’il sort du trio de tête national trente ans plus tôt.

Toutefois, alors qu’ils représentent jusqu’aux années 1960 respectivement 20 % et 10 % des naissances de l’année, en 2021 seulement 0,5 % des nouveaux-nés se prénomment ainsi.

Anna-Maria et Petru-Santu sont en pôle position des prénoms composés donnés en 2021. Les prénoms composés représentent globalement 13 % des naissances (10 % pour les filles et 15 % pour les garçons) contre 2 % au niveau national. La situation s’est ainsi inversée par rapport à 1945 où ce choix était moins fréquent dans l’île (4 % contre 5 % au niveau national).En Corse, la mode s’enclenche à partir des années 1960 alors même que ce choix décline sur le reste du territoire national. Depuis 1945, 270 Anne-Marie et 700 Jean-Baptiste, fers de lance des prénoms composés, ont vu le jour en Corse.La corsisation des prénoms gagne aussi les prénoms composés à l’aube des années 1980. Ainsi 100 Carla-Maria et 140 Marc’Andria - prénoms composés corses les plus donnés depuis - sont nés sur l’île.`