David Ducourtioux prend la suite de Ciccolini au GFCA

C.-V. M le Lundi 25 Mai 2020 à 18:17

David Ducourtioux est le nouvel entraîneur du GFCA. Il succède à ce poste à François Ciccolini. David Ducourtioux est un ancien "Rouge et Bleu", "un joueur emblématique et historique du Gazélec" écrit le GFCA sur son site internet.

Acteur majeur, lors de l’accession du club en Ligue 1, il aura au-delà des ses qualités footballistiques marqué de son empreinte le club et ses supporters par sa personnalité et son dévouement.

David Ducourtioux, passé également par le Sporting, était entraîneur adjoint la saison passée au Racing Club de Strasbourg dirigé par Thierry Laurey.

