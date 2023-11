Danse et chant en ouverture des rencontres musicales de Méditerranée

« Faute de grives, on mange des merles. » Cet adage pourrait s’appliquer à la 24e édition des rencontres. En effet, cet événement est le premier à essuyer les plâtres… d'un théâtre municipal qui a dû fermer pour cause de travaux. Si son pendent cinématographique, Arte Mare, est passé entre les gouttes début octobre, en profitant une dernière fois du lieu avant sa fermeture, les Rencontres musicales de Méditerranée ont du lancer leur édition 2023, dans les quartiers sud de Bastia, à L'Alb'oru. Une délocalisation anticipée par l’équipe des Jeunesses musicales de Méditerranée, comme l’avait précisé le président de l’association lors de la conférence de presse : « On s’en accommode et on essaiera d’avoir une très belle édition dans d’autres lieux comme le centre culturel l’Alb’Oru ou les églises sans oublier A Casa di l’anziani et les EHPAD où nous sommes très attendus. Nous aurons aussi quatre stonde à A Casa di e Lingue où les musiciens pourront échanger entre eux et avec le public. » (lire ici À 19 heures pétantes, ce lundi, la manifestation débute devant une salle presque pleine dans laquelle l’engouement des spectateurs est immédiatement perceptible. La soirée est lancée par « Tra Musica è ballu », proposée par les élèves du conservatoire Henri Tomasi sous la direction de leur chorégraphe et professeur Delphine Nafteux. Âgées de 15 à 18 ans, les huit danseuses enchaînent trois tableaux de danse sur des morceaux d'Attala, de L’Alba et d'À Filetta. Après avoir été longuement applaudis, les élèves laissent la scène à l’ensemble de l’Académie de musique Rainier III, de la Principauté de Monaco. Accompagnés de percussions, d’un clavecin, d’une viole, d’un violoncelle et d’un piano, l’ensemble des chanteurs, sous la direction de Bruno Habert, proposent des airs et des extraits de plusieurs grands titres de la musique classique. D'Andrea Falconieri à Mozart en passant par Bizet ou Donizetti, les voix s'élèvent dans cette grande salle de L'Alb'oru.Cette ode à l’amour et à Bacchus enchante le public qui a fait le déplacement. Une ouverture réussie pour ces 24es rencontres musicales de Méditerranée, dont le voyage, se poursuit jusqu’à samedi. Il conduira les spectateurs du Maroc au Portugal en passant par l’Égypte, l’Italie et, bien évidemment, la Corse.Programme complet à consulter ici