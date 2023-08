Dans le golfe du Valincu, 17 baigneurs en difficulté sauvés

Malgré les conditions météo défavorables annoncées, ce samedi 5 août, le Golfe du Valinco et le littoral de Sartène ont été le théâtre de 14 opérations de sauvetage, coordonnées par le CROSS Corse et le CODIS 2A. Au total, 17 personnes ont été secourues alors qu'elles se trouvaient en difficulté ou étaient victimes de débuts de noyade.



Ces interventions ont mobilisé d'importants moyens de secours, notamment les Sauveteurs en Mer de la station SNSM de Propriano, les Sapeurs Pompiers du Rizzanese, les équipes du Secours Nautique SIS 2A, l'équipage de l'hélicoptère Dragon 20, ainsi que les équipes du SAMU 2A.



Toutes les personnes en difficulté ont été secourues et prises en charge rapidement. Cependant, trois personnes ont nécessité une hospitalisation suite à ces incidents.



On rappelle que Météo France a placé l'île en vigilance jaune pour les vents violents jusqu'à ce dimanche 15 heures. La Corse-du-Sud est également en vigilance vagues-submersion de 6 heures à 21 heures. Les golfes de Porto, Sagone et Valinco sont particulièrement exposés à ce phénomène.





