Da Caruccia : L'art de sublimer la Corse dans des bijoux modernes

Da Caruccia, c'est l'empreinte artistique de la créatrice corse Marie-Josée Costa, qui donne vie à une gamme variée de bijoux, incluant colliers, bracelets et autres accessoires. Sa créativité s'enracine dans un dialogue passionné, alliant les traditions insulaires à une esthétique contemporaine.Depuis 2006, Marie-Josée explore, innove et diversifie ses créations. Elle considère chaque bijou comme un "message d'amour", puisant son inspiration dans la lecture, la culture corse, la littérature locale et même la rue. "C'est en écoutant les adolescents que j'ai créé le bracelet Fratè, car la rue est aussi une source d'inspiration", explique-t-elle.Les bijoux de Marie-Josée portent souvent des messages, toujours rédigés en corse. Ces petits mots ou expressions deviennent une belle manière d'exprimer des sentiments. "Je crée des bijoux nustrali, en tenant compte des tendances et en restant attentive à toutes les créations en Corse. Mon univers n'est pas fermé, car je voyage beaucoup, échangeant avec des créateurs d'ailleurs. La création, c'est aussi s'informer et apprendre des autres", ajoute la créatrice.L'une de ses dernières pièces, 'A Mana Perlata', évoque une protection contre le mauvais œil, fusionnant la symbolique traditionnelle avec une élégance moderne. Les boucles d'oreilles, bracelets, sautoirs et colliers en argent ou plaqués or sont agrémentés de corail, de pierres semi-précieuses ou de perles de qualité, chaque détail étant soigneusement pensé. La créativité de Marie-Josée s'étend à toutes les générations, mettant en avant femmes, enfants et hommes."La création, pour moi, c'est de la poésie. On ne l'explique pas, on la ressent. Lorsque je dessine un bijou, je l'imagine dans sa globalité. Choisir le matériau, l'inscription, le cordon assorti, ce sont des étapes de ma création. Je ne laisse rien au hasard. Même si je passe beaucoup de temps à fignoler un bijou, je prends le plus grand soin à finaliser mon projet. Quand je suis inspirée, je suis aussi dans la projection", souligne Marie-Josée. "Sempre azzeza" lit-on sur une médaille qu'elle a imaginée, un trait de caractère avec une touche d'humour décliné au féminin comme au masculin. Sa dernière pièce rayonne avec le motif d'un soleil portant l'inscription "O cara, à pena di sole è tuttu va megliu", un bracelet qui n'est pas seulement un accessoire, mais une incitation à adopter une attitude positive.Les créations Caruccia sont disponibles dans plusieurs points de vente, notamment à Bastia (Julien Dorcel), Furiani, Borgu, et sur le site caruccia.com . Ces bijoux seront également présents lors des marchés de Noël de Francardu et de Borgu, offrant des accessoires abordables à toutes les bourses.