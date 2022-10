DSP maritime : Le coup de colère et la mise en garde des transporteurs routiers corses

Une DSP insuffisante

Le syndicat se refuse à incriminer les compagnies maritimes, qu’elles soient délégataires ou pas, qui se livrent une concurrence acharnée sans souci de privilégier le transport insulaire, comme il refuse de s’arrêter aux règlements européens très contraignants, mais pointe du doigt la délégation de service public (DSP). Il n’est pas question de remettre en cause son principe, mais plutôt son périmètre qu’il juge sous dimensionné et peu favorable au transport insulaire : « Nous sommes de fervents défenseurs de la DSP parce qu’elle permet un cadre horaire et un cadre de rotation. Nous avons pu mesurer en période de Covid les limites des Obligations de service public (OSP) sur Toulon où les rotations étaient annulées 24 heures avant. Avec la DSP, on n’annule pas ». Le problème, qui, jusqu’en 2019, ne se posait qu’en période estivale, est devenu chronique toute l’année. « Nous sommes en souffrance en permanence depuis deux ans. On manque de place de fret depuis 2020. On perd 5000 remorques par an, c’est énorme ! Le trafic fret a augmenté, la Corse connaît un accroissement des touristes, de la population et de la consommation ». Si le syndicat reconnait que le tourisme gêne les transports de marchandise : « Une caravane ou un camping-car, c’est, à chaque fois, une remorque en moins », pas question, pour lui, de le limiter. « Tous les jours, on fait des choix à l’embarquement. Ça devient insupportable ! C’est paradoxal, sachant que la DSP a été mise en place en priorité pour le fret. C’est un service public qui, non seulement ne travaille pas à plein régime, mais est sous dimensionné par rapport à nos besoins ».



Plus de rotations

Le syndicat a, donc, saisi l’Office des transports (OTC) pour demander des rotations et des moyens supplémentaires, notamment sur Bastia pour accueillir plus de bateaux, mais aussi des navires plus grands, sachant qu’un navire de la Corsica Linea est dimensionné pour 110 remorques. « Il y a deux solutions. La première est de rajouter des rotations supplémentaires, de mettre deux bateaux par jour. C’est la solution idéale ! ». Si ce second bateau n’est pas plein, aucune importance, estime le syndicat : « C’est le service public ! Il n’y a pas une seule remorque qui doit rester sur le port de Marseille ! ». La seconde solution à moyen terme concerne les réservations : « On doit nous donner la possibilité de réserver une semaine ou un mois à l’avance. On a même proposé de payer les remorques qui ne seraient pas embarquées ». Une solution que les compagnies délégataires avaient agréée sur le principe et qui aurait due rentrer en vigueur en mai dernier, mais qui ne fut pas suivie d’effet. Le syndicat reconnait qu’un dialogue s’est instauré avec l’OTC depuis deux ans, mais, déplore-t-il : « On n’est pas entendu ! Cela fait deux ans que nous discutons, tous les lundi, dans une réunion hebdomadaire, avec l’OTC qui nous écoute, ou fait semblant de nous écouter. La Collectivité invoque les règlements européens et un problème de cadre juridique. Elle nous répond : « C’est compliqué ! C’est déjà un miracle qu’on ait sauvé le service public ». Elle se méfie comme du loup d’éventuelles recours concernant le service public ».



La menace de blocage

Pour mémoire, l’Exécutif corse a du arracher de haute lutte à Bruxelles une nouvelle DSP de 7 ans qui a été validée, le 28 avril dernier, par l’Assemblée de Corse, mais avec l’obligation de ne pas sortir du cadre fixé par la Commission européenne, fort réticente sur la nécessité d’un service public maritime qui contrevient, selon elle, aux sacro-saintes règles du marché et de la libre concurrence. Mais les diktats européens, le syndicat les balaye d’un revers de main : « Notre rôle, c’est de transporter des marchandises entre le continent et la Corse de la meilleure façon possible. Le rôle de l’OTC est de nous donner les moyens de faire rentrer les remorques en Corse. Nous sommes les victimes collatérales des tensions entre l’Union européenne et la CdC ! ». L’enjeu pour les transporteurs est de peser sur la nouvelle DSP qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023. « Le cahier des charges de la DSP est incohérent par rapport à nos besoins. L’appel d’offres est insuffisant ». Ils préviennent : « On n’a pas voulu troubler la période estivale, mais on ne tient plus notre base. Notre pouvoir de nuisance est important ». Le mois d’octobre s’annonce, donc, crucial, et sous la menace d’un blocage de l’île.



N.M.