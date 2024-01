DSP aérienne : le groupement Air Corsica-Air France retenu pour les lignes Corse-Paris

Après plusieurs mois d'incertitude, l'examen des offres présentées par Volotea et le frottement Air-Corsica-Air-France a tourné à l'avantage de ce dernier. La Commission de Délégation des Services Publics (CDSP) a en effet rendu son verdict ce mercredi 31 janvier concernant l’attribution de la délégation de service public aérienne (DSP) des lignes Paris-Corse pour la période 2024-2027.

Après des négociations "menées en application des textes qui régissent la matière et qui se sont déroulées de septembre 2023 à janvier 2024" les offres présentées ont été passées au crible par la CDSP qui a émis un avis favorable pour l’attribution des quatre lots au groupement Air Corsica – Air France, dont l'offre a été jugée la meilleure "pour chacun de ces lots." Les offres retenues "répondent aux attentes et besoins de la Collectivité de Corse en matière

de service public." lit on dans un communiqué diffusé au terme de la réunion par le président de la commission, Alex Vinciguerra

.

Désormais, c'est le président du Conseil exécutif de Corse, qui devra examiner attentivement l'avis de la commission. Si cette décision est entérinée, elle sera ensuite soumise au vote de l’Assemblée de Corse, lors de la session de février.