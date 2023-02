DOSSIER. Tourisme hors-saison : en Corse, les logements s'adaptent pour attirer une nouvelle clientèle

Cet axe de communication, Gîtes de France veut le mettre à profit d’une « clientèle de proximité », comprenant les résidents corses, mais aussi plus généralement les habitants du bassin méditerranéen, « pour qui il est facile de prendre le bateau ou l’avion ». À écouter les touristes présents au Salon des Vacances de Bruxelles, en Belgique, où Gîtes de France occupait une place de choix, la stratégie semble pertinente. « Avec mon mari, nous partons chaque année faire du ski dans les Alpes », décrit Yoke, passée sur le stand un peu par hasard. « Je n’avais jamais pensé à la Corse pour passer l’hiver, on va y réfléchir. »



En parallèle, le label lance des actions plus ciblées, à l’occasion, par exemple, du week-end de la Saint-Valentin. « Tout ça, c’est très récent, donc on ne peut pas encore connaître les retombées », explique Tony Biet. « Mais ce qui est sûr, c’est qu’en fonction des premiers retours, on va affiner nos campagnes, peut-être les changer un petit peu... » Quoiqu’il en soit, le tourisme hivernal risque d’avoir du mal à rattraper les chiffres de la haute saison. Entre avril et septembre 2022, 10,1 millions de nuitées ont été enregistrées sur l’île.