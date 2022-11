DOSSIER. Réchauffement climatique : la biodiversité corse en grand danger

Le réchauffement climatique et la sécheresse qui en découle n’impactent pas seulement les conditions de vie de l’Homme. C’est même l’ensemble de la biodiversité qui s’en trouve menacée, et notamment en Corse. L’universitaire Antoine Orsini, docteur en écologie, a donc profité du colloque dédié à ce sujet pour évoquer les menaces qui pèsent sur la faune marine de l’île. « Avant de parler des dégâts du réchauffement climatique, il faut présenter tous les autres facteurs de menace de la biodiversité », a-t-il clarifié d’emblée. Entre autres : les crues naturelles, les grandes constructions, les rejets toxiques, l’agriculture… « Je dis toujours que l’agriculteur, c’est celui qui consomme le plus d’eau, et c’est celui qui la pourrit le plus, avec les engrais et les pesticides. C’est malheureusement une réalité. »



Mais à côté de cela, les récentes hausses de température constituent également une menace d’ampleur, notamment vis à vis des insectes endémiques, existant uniquement sur le territoire corse. « Prenons l'exemple du Baetis cyrneus, une espèce qui ne supporte pas les modifications de température et qui vit habituellement dans l’eau froide. En 1963, cette larve aquatique vivait entre 150 mètres d’altitude et 1500 mètres d’altitude. En 2015, sa zone s’est réduite : elle ne vivait plus que de 500 mètres à 1500 mètres d’altitude. Donc ça veut dire que cette bestiole doit maintenant se cantonner à la partie supérieure des rivières pour trouver son eau fraîche. » Une réduction des zones habitables qui implique forcément une diminution du nombre d’individus, et à terme, un risque d'extinction.