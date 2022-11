DOSSIER. Les chiffres éloquents du manque de médecins en Corse

Qu'on manque de médecins en Corse c’est un fait bien connu : il suffit d'une simple recherche sur internet pour voir que l'ile souffre d’une pénurie de spécialistes mais aussi des généralistes. Mais combien en manque-t-il ? Et où ? L’ étude publiée par l’Association des maires ruraux de France début octobre, avance des chiffres éloquents : le déficit de médecins touche la totalité du territoire et plus en particulier les zones rurales.Ainsi, si à l’échelle du pays, il ressort qu’il manque plus de 6 000 médecins généralistes dans les bassins de vie ruraux pour atteindre l’objectif d’un médecin généraliste pour 1 000 habitants, ce constat se vérifie pleinement dans les zone rurales de deux départements. En Corse-du-Sud comme en Haute-Corse, les secteurs ruraux ne dépassent la moyenne nationale de 0,83 médecin pour 1 000 habitants et le manque de médecins généraliste est plus marqué en Castagniccia, en Plaine Orientale, en Balagne ainsi que dans le Centre Corse et la Plaine Orientale.Selon une étude du Guide Santé sur l'ile seulement 22 communes sont considérées comme des territoires médicaux avec un bon accès aux soins. Elles se situent principalement dans ou près des grandes agglomérations. A Ajaccio par exemple, l'étude recense 4,4 consultations en médecine générale par an et par habitant. Il y a aussi 31 pharmacies, 73 médecins généralistes et des établissements de soins d’urgence dans toute la ville. Bastia est aussi épargnée avec 4,5 consultations en médecine générale, 26 pharmacies et 59 médecins généralistes. Au contraire, dans une commune rurale comme Ventiseri qui accueille 2048 habitants à l'année, la situation est alarmante. On recense 1,5 consultation en médecine généraliste par an et habitant. De plus, l’établissement proposant un service de soins urgents le plus proche est à 65 minutes de route. La commune compte un seul médecin généraliste et une seule pharmacie.Selon l'étude de l'AMRF plusieurs médecins spécialistes manquent sur l'ile.La Corse-du-Sud malgré un excédent de 23 médecins comparé à la moyenne nationale toutes spécialités confondues, manque d'au moins 3 gynécologues d'un pédiatrie et d'un psychiatrie.La Haute-Corse manque quant à elle de 16 médecins par rapport à la moyenne nationale : 4 dermatologues, un gynécologue, un ORL, trois pédiatries, et pas moins de sept radiodiagnostic imagerie médicale.Pour répondre aux problèmes soulevés par ses études, le gouvernement réfléchit à plusieurs solutions notamment à prolonger d'un an la période d'internat des étudiants, avec un stage en zone tendue sur cette dernière année supplémentaire.