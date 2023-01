DOSSIER. Les aéroports corses engagés pour la biodiversité

« Grâce à cette association et à notre partenariat, nous avons pu constater que nous avions par exemple sur l’aéroport d’Ajaccio une grande diversité en termes de flore avec plusieurs espèces d’orchidées différentes, des graminées exceptionnels, des plantes qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, mais aussi des espèces animales parfois très rares qui ont élues domicile sur l’aéroport, comme un escargot endémique », indique Laurent Poggi, le directeur des concessions aéroportuaires de Corse-du-Sud.



« Nous avons également profité de la connaissance de ces chercheurs pour par exemple pouvoir adapter nos hauteurs de coupe d’herbes sur les pistes, de manière à ce que d’une part elles ne soient pas attractives pour des espèces d’oiseaux ou de rongeurs parce que trop basses, et d’autre part pas trop hautes afin de ne pas être des refuges et des cachettes pour des animaux plus importants. Grâce aux conseils des scientifiques, nous avons adapté des hauteurs de coupe qui nous permettent à la fois de garantir la sécurité de nos aéronefs et la lisibilité de nos panneaux d’indications, sans pour autant que cela aille à l'encontre de la biodiversité. C’est un vrai partenariat que nous avons engagé depuis de nombreuses années avec Aéro Biodiversité sur Bastia et Ajaccio », ajoute-t-il.