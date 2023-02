DOSSIER. La nature et la culture pour encourager un tourisme annuel en Corse

Après avoir énoncé leur envie de sortir d’un tourisme corse 100 % balnéaire et estival, les acteurs locaux ont mis en place des stratégies précises pour aller dans ce sens. L’axe de développement majeur, commun à presque tout le territoire, c’est celui de l’« outdoor », comme l’explique Olivier Franceschini, de l’office de tourisme de l’Ile Rousse. « Nous avons créé 350 kilomètres de sentiers de randonnée, 220 kilomètres de sentiers de VTT, et nous aurons bientôt un espace de trail, long de 450 kilomètres. C’est quelque chose que nous avons initié en 2010, et depuis, ça ne fait que se développer. »



Le sport en extérieur est parfaitement adapté à un tourisme annualisé, et représente, en ce sens, un axe de développement pertinent. « Pendant les ailes de saison, la température est plus basse, plus agréable, et il y a moins de monde sur l’île. Donc c’est parfait pour profiter de la nature », complète Laetizia Adami, en poste à l’office de tourisme Ouest Corsica.



De son côté, l’Agence du tourisme de la Corse (ATC) a développé, en partenariat avec le guide touristique du Petit Futé, un manuel pratique des sentiers à vélo de l’île, tout récemment mis en vente. « C’est vraiment un très beau projet, qui rentre parfaitement dans nos objectifs », se satisfait Angèle Bastiani, la présidente de l’ATC.