DOSSIER - L’AFEHP, une association qui accompagne les familles d’enfants HPI en Corse

Face au parcours parfois accidenté des enfants à Haut Potentiel Intellectuel (HPI), les parents peuvent se retrouver désarçonnés et avoir besoin d’un appui extérieur. C’est pour accompagner ces derniers et les aider ainsi à mieux soutenir leurs enfants que de nombreuses associations agissent tout au long de l’année, à l’instar de l’AFEHP.



Créé en 1993 et agréé par Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse depuis 2003 au titre de son concours apporté à l’enseignement public, cet organisme entreprend différentes actions pour accompagner les HPI grâce à ses équipes de bénévoles partout en France. « L’AFEHP est tout d’abord là pour écouter et conseiller. Nous avons des numéros de téléphone où on peut nous joindre pour avoir un certain nombre d’informations et de renseignements », indique Jean-François Laurent, représentant de l’AFEHP en Corse. « L’association a aussi un organisme de formation pour les parents, mais aussi les professeurs. Nous organisons également des ateliers et conférences, et de nombreuses animations, comme des groupes de paroles sur notre site Internet, afin de pouvoir mieux comprendre les enfants à haut potentiel », ajoute-t-il en précisant encore qu’il est de surcroit possible d’être « mis en relation avec des parents bénévoles formés », avec lesquels ils pourront échanger ou dont ils pourront obtenir le nom d’un spécialiste aux bons échos.



Dans les cas plus compliqués, l’association peut aussi être contactée pour un appui personnalisé. « Nous pouvons éventuellement accompagner les enfants et leurs parents dans le cadre de démarches scolaires », précise Jean-François Laurent, en évoquant par exemple le cas d’un enfant HPI qui a un an d’avance et « qui se fait reprendre et sanctionner en permanence par ses professeurs ». « Le collège voit bien que cela ne fonctionne pas. Une réunion a été organisée pour en parler avec l’enfant, ses parents et les enseignants et ils ont accepté que j’y assiste. En tant qu’intervenant extérieur représentant l’AFEHP, j’ai essayé de donner des pistes pour voir comment peut fonctionner ce collège qui est très normé avec un enfant qui est un peu hors cadre », dévoile-t-il en expliquant encore : « Certains petits HPI sont un peu hors normes, ont du mal à se plier aux règles et ils ont besoin d’un accompagnement particulier. Ainsi, nous pouvons aussi être une interface intéressante pour aider et informer les professeurs. J’ai régulièrement certains d’eux ou même des chefs d’établissements au téléphone pour les aider et leur partager un peu de mon expérience ».