DOSSIER. Invaincu et soutenu, le GFCA renaît en National 3

Chaque week-end à domicile, près de 1500 personnes prennent place dans les tribunes d'Ange-Casanova. Et surtout, l'historique groupe de supporters gaziers a fait son retour. "Nous sommes revenus prendre notre position derrière les buts, se réjouit le jeune secrétaire des Daviuli 1910. On arrive à réunir une nouvelle jeunesse et voir les joueurs - qui sont surtout nos amis - se battre pour les couleurs du Gazélec et les porter fièrement au plus haut du classement, c'est un vrai bonheur."



Au plus haut, c'est à la deuxième place du groupe. Un départ sans faute, sans défaite et surtout avec un rythme trouvé au fur et à mesure que la saison avance. "On a essayé de mettre des choses en place, d'installer petit à petit ce qui nous semblait cohérent par rapport au groupe, explique Stéphane Paganelli, entraîneur arrivé sur le banc cet été, comme une grande majorité du contingent gazier. Il a fallu reformer l'effectif car il y a eu quatorze joueurs arrivés en début de saison. On a eu un temps d'adaptation et puis, petit à petit, la mayonnaise a pris entre les jeunes et les anciens qui connaissent le club et ce niveau."