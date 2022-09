DOSSIER. Hausse des prix de l'énergie : les Corses résignés à payer plus

Un peu plus loin dans la rue César

Campinchi

,

Jeanne,

85 ans, peine à marcher.

La Bastiaise et son mari de 90 ans ont une retraite moyenne d’

anciens

enseignants et la facture d’électricité est depuis longtemps un véritable poids financier.

« Nous

payons

200 euros d’électricité tous les deux

mois,

mais que voulez-vous faire

.

Essayer de faire des économies sur le chauffage à notre âge, ce n’est pas évident.

Alors, on essaiera peut-être de faire moins de

machines

à laver », lance-t-elle avant d’aller prendre son

pain

du soir à la boulangerie.

Pour faire des économies de gaz, Jeanne, 75 ans, a déjà tout prévu.

La

retraitée,

qui vit maintenant à Fontainebleau et qui rentrera chez elle dans quelques jours, a décidé de changer sa façon de se chauffer.

Alors que le gaz était plus économique que l’électricité et lui coûtait 50 euros par mois dans son appartement de 90 mètres carrés, elle vient d’acheter un poêle à pétrole.

Loin d’être écologique, ce moyen ne devrait pas connaître de

coupures

, c’est pour cette raison que celle-ci s’est

dirigée

vers lui.

« Avec la guerre en

Ukraine,

je crains vraiment de ne plus pouvoir me chauffer, moi je n’habite malheureusement pas en Corse.

Les

températures

sont très froides et à mon âge j’ai besoin de chauffage », explique-t-elle.

Mais elle n’

en

abusera pas.

« Je l’apporterai dans les

pièces

dans lesquelles je suis et l’

éteindrais

dans la chambre une fois sous la couette », reprend Jeanne.

Dans la rue, d’autres n’ont pas vraiment réfléchi à d’éventuelles solutions.

Jean-Claude a 65 ans, il paie 200 euros par mois d’électricité.

Lui ne voit pas d’autres moyens que de « payer, comme d’habitude ».

Andrée, 39 ans, mère de deux enfants et actuellement

sans-emploi

, paiera aussi environ 30 euros de plus à partir de février prochain.

« Malheureusement, ce n’est pas seulement le prix de l’électricité qui a augmenté.

C’est le prix de la vie en général, faire les courses c’est devenu insoutenable puisque les salaires, eux, n’augmentent pas ».

