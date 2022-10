DOSSIER. Face à l’explosion des prix de l’immobilier, "envisager de quitter la Corse"

La situation immobilière tendue en Corse, il y a ceux qui préfèrent en rire.

À l’instar du

compte

Twitter « Corse Logement » qui recense de « bons plans » pour louer

o

u acheter sur l’îl

e

.

Des offres aux prix ubuesques comme celle d’un charmant 3

pièces

à Ajaccio vendu pour 435 795 euros.

« Idéal pour les petits budgets.

Jeunes Corses, ce bien est fait pour vous ! », raille le créateur de ce

compte

parodique qui s’est donné pour mantra de « trouver un logement adapté à chaque situation »,

fustigeant

par là le

fait

que la

conjoncture

devient de plus en plus alarmante.

Ces difficultés liées aux prix du

marché

, Jean-Baptiste, trentenaire ajaccien, les expérimente de plein fouet.

« Du point de vue des

locations

, il est très compliqué de trouver quelque chose d’abordable, y compris lorsqu’on a des critères pas forcément très exigeants.

C’est d’autant plus complexe que bon nombre de logements sont loués à l’année scolaire et qu’ils doivent donc être quittés à peine les beaux jours arrivés », regrette-t-il en ajoutant : « De plus, quand on souhaite passer par une agence immobilière il y a souvent la fameuse garantie loyer qui s’applique et qui fait que l’on doit pouvoir justifier de gagner trois fois le montant du loyer pour prétendre à une

location

, ce qui rend les choses parfois impossibles ».

Comme lui, de plus en plus de jeunes insulaires éprouvent des difficultés à se loger correctement.

Et les appels au secours pour essayer de trouver un bien à la

location

se font nombreux sur les réseaux sociaux.

Avec plus ou moins de succès.

Cherchant à acquérir un bien depuis très longtemps, Jean-Baptiste est pour sa part aujourd’hui totalement découragé.

« En l’état actuel des choses, c’est tout simplement impossible.

Je gagne moins de 1700€ par mois, et vu le montant que pourrait me prêter une banque, je pourrais tout

a

u mieu

x

acquérir un petit studio à Ajaccio », déplore-t-il.

« Ce sont des choses qui font réfléchir et donnent parfois envie de partir ailleurs en Corse, même si là aussi les prix commencent à exploser, ou alors d’envisager l’

inenvisageable

, c’est-à-dire de quitter l’île pour aller vivre dans un lieu où les logements seront plus abordables », ajoute-t-il dans un

souffle

.

Une décision toutefois encore difficile à considérer pour ce jeune homme très attaché à sa terre, qui lui laisse un goût d’amertume.

« Je trouve cela honteux que

des

jeunes Corses qui ont la volonté d’accéder à la propriété chez eux ne puissent pas le faire, alors que des gens qui n’ont aucune attache ici arrivent du continent avec des budgets illimités et peuvent tout acheter,

y

compris, souven

t

, pour faire du locatif.

On est tout de suite mis sur le carreau.

C’est scandaleux que l’on n’ait pas encore légiféré pour lutter contre ce type de phénomène », tonne-t-il encore.