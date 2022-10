DOSSIER. En Corse, les prix de l’immobilier s’envolent

La crise sanitaire a encouragé de nombreux citadins

à

vouloir changer de vi

e

,

gonflés

par l’envie de se rapprocher de la nature et

de la

démocratisation du télétravail.

Une tendance qui a fait grimper les prix du marché immobilier un peu partout dans le monde.

En France, une récente étude de la Fédération

nationale

de l’

Immobilier

(

FNAIM

), relayée par le

Parisien

en août

dernier,

indiquait ainsi que le prix du mètre carré dans les stations balnéaires a augmenté de 13% en un an, contre 7,7% pour l’ensemble du pays.

Une orientation d’autant plus marquée en Corse,

o

ù l

e

marché immobilier, déjà sous pression depuis plusieurs années, subit de plein fouet l’arrivée de ces nouveaux habitants et accuse

de surcroît

un nouveau boom des achats de résidences secondaires, alors même que l’INSEE mettait déjà en exergue en 2020 que celles-ci représentent un logement sur trois dans l’île.

Le plus faible taux de propriétaires

De facto, devenir propriétaire dans les principales villes de l’île requiert désormais d’avoir un budget solide, comme le constate Meilleursagent.com, spécialiste de l’estimation immobilière en ligne.

Selon les estimations du site Internet, dans le haut du panier des villes insulaires où acquérir un appartement est le plus

cher,

on retrouve ainsi l’

Extrême-Sud

avec Porto-Vecchio où le mètre carré s’établit en moyenne à 4995€, contre 4528€ à Bonifacio.

P

as loin derrièr

e

, Propriano voit sa moyenne arrêtée autour de 4257€.

La Balagne n’est de son côté pas en reste avec 4410€ à Calvi et 4317€ à

Ile-Rousse

.

Et puis bien sûr la région ajaccienne, avec 4136€ dans la cité impériale et même 4294€ à

Bastelicaccia

.

Bastia est pour sa part bien plus bas dans le classement, avec 2940€ le mètre carré en moyenne.

Face à

ces chiffres, il n’est pas étonnant que l’INSEE

notait

déjà en 2018 que la Corse est la région de province où le taux de propriétaires est parmi les plus faibles et où cet indicateur progresse le moins.

En effet, selon l’institut, à peine un ménage sur deux est propriétaire de sa résidence principale sur l’île, alors que la moyenne s’établit à 60% ailleurs en France.

4000 constructions neuves en 2021

Au niveau des

constructions neuves, l’INSEE dévoile qu’en 2021 une nette reprise des autorisations de constructions de logements a été enregistrée.

Un chiffre en augmentation de 27% par rapport à une année 2020 perturbée, mais qui ne renoue toutefois pas avec le niveau d’avant crise.

L’année

passée

se

s

ont en tout ce sont 4000 construction

s

neuves qui ont ainsi été autorisées sur l’île, dont 2700 sur le seul territoire de la Haute-Corse.

L’organisme souligne par ailleurs que le stock de logements neufs mis à la

vente

est le plus faible depuis 2010 sur l’île, avec seulement 1050 unités fin 2021.

Des loyers à prix d’or

Le

marché de la location sur l’île a lui aussi

d

e quoi fait pâli

r

les petits salaires.

En faisant un tour sur les annonces, on constate qu’en centre-ville d’Ajaccio ou à Porto-Vecchio il est difficile de trouver un studio à moins de 600€ qui ne

soit

pas, en outre, loué à l’année scolaire, tandis que la moyenne bastiaise est à peine inférieure avec 500€.

Au niveau des

trois

pièces

, les prix atteignent des records

a

vec souven

t

de plus de 1000€ à Ajaccio, une moyenne de 900€ à Porto-Vecchio ou encore environ 800€ sur la région bastiaise.

Une tendance à la hausse de plus en plus inquiétante, surtout quand on sait que la Corse est le territoire le plus pauvre de France métropolitaine, avec près de 20% de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté.