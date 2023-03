DOSSIER. En Corse, les maisons des adolescents, précieux lieux d’écoute face au mal-être

Elle dévoile par ailleurs que si pendant le premier confinement, l’activité des MDA a ralenti grâce au rôle « protecteur » qu’a pu jouer cette situation inédite sur certains jeunes, l’augmentation des demandes a pour sa part commencé à se faire sentir dès la fin 2020. « Nous nous sommes retrouvés face à des situations très dégradées où il fallait parfois hospitaliser, ou plus renvoyer vers la pédopsychiatrie que ce que nous faisons à l’accoutumée », explique-t-elle. Dans la même ligne, elle relève que la reprise de l’école après ces moments de coupure a pu renforcer les troubles anxieux scolaires chez certains adolescents fragiles. « C'est une génération qui est peut-être plus anxieuse que les précédentes, parce que plus consciente de ce qui l’entoure. Je pense qu’avant, les jeunes n'avaient pas cette conscience là des enjeux globaux. Maintenant, l'information circule en continu, et ils sont quand même très, très au fait de ce qui se passe autour d'eux », souligne-t-elle.Ainsi, lors de ses consultations en MDA, la psychologue constate que les adolescents ont régulièrement un réel besoin d’exprimer leurs angoisses vis-à-vis de certains problèmes comme les violences, notamment sexuelles et sexistes, mais aussi de la guerre en Ukraine ou de l’éco anxiété. « Très souvent, quand ils viennent de leur propre chef, c'est parce qu'ils en ont discuté avec un ami à eux qui a déjà profité des dispositifs par le passé et qu’ils ont vu ce que cela a pu lui apporter », dévoile-t-elle, « Et puis, dans une très forte proportion des cas, les adolescents vont aussi nous être adressés directement par un collègue de l'Éducation Nationale, un infirmier, ou une assistante sociale inquiet pour ce jeune ».En Corse, aujourd’hui, au-delà de la structure de Porto-Vecchio, deux autres MDA sont également installées à Bastia et depuis peu à Calvi. Dans l'avenir, il est également prévu d'ouvrir une nouvelle structure à Ajaccio. « Nous ne sommes pas des établissements de soins au long cours », précise toutefois Sophie Ettori, « Nous sommes là pour des prises en charge sur le court terme, voire le moyen terme. Il nous arrive de suivre les jeunes quelques mois, au maximum sur une année scolaire. Et très souvent, nous nous rendons compte que ce temps-là suffit pour désamorcer une situation difficile ou mettre des mots sur une situation de détresse. L'utilité de ce dispositif, c'est de pouvoir être là à la fois quand le mal commence à se faire entendre et même un petit peu en amont, parce qu'on est aussi beaucoup missionnés sur la prévention en santé. Après, nous pouvons tout à fait avoir des ados qui nous arrivent avec des situations très, très dégradées et à ce moment-là, à nous d'estimer ce qu'on peut faire avec eux et d'éventuellement passer le relais à la pédopsychiatrie ».Pour joindre la MDA Sud-Corse : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057559505446 Ou par téléphone : 04 95 72 17 07Pour joindre les MDA de Haute-Corse : https://www.maisondesadolescentshautecorse.corsica Par téléphone :Bastia 04 95 11 04 40Calvi 04 95 65 86 14