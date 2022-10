DOSSIER. En Corse, "équiper les professionnels d'outils pour repérer précocement les victimes est une priorité"

Naël Makhzoum le Dimanche 9 Octobre 2022 à 20:15

La première édition de l'Agora de la santé qui se tient du 4 au 15 octobre à travers l'île marque une volonté importante : celle de ne plus ignorer les violences en Corse, mais de les affronter. Organisé par l'agence régionale de santé de Corse (ARS) avec de nombreux partenaires, cet événement inédit souhaite aborder de manière globale et directe le phénomène qui se traduit de plusieurs manières et qui ne se limite pas aux violences conjugales, sexistes et sexuelles. Ainsi, la maltraitance institutionnelle, les violences intrafamiliales ou envers les enfants sont parmi les thèmes évoqués à l'occasion des trois jours de colloque ajaccien.

Et alors que l'objectif premier de ce rassemblement d'acteurs du social, de la santé, de la justice, des institutions est de faire connaître les problématiques communes à tous ces secteurs, les mesures de lutte contre les violences émergent.

CNI aborde dans ce dossier quelques-uns de thèmes développés au cours de cette agora.