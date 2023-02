DOSSIER. Des actions pour permettre à chacun de bien vieillir en Corse

On le sait, en Corse, nombreux sont ceux qui préfèrent rester chez eux pour vieillir. « La culture du maintien à domicile est plus présente que sur le continent, car les personnes âgées sont moins isolées grâce à la présence de la famille. L’offre de services de maintien à domicile est conséquente (SAAD, SSIAD, équipes mobiles) et le maillage en infirmiers libéraux important », constate ainsi l’Agence Régionale de Santé de Corse.Dans le cadre de schéma de l’autonomie 2022-2026, la Collectivité de Corse a donc souhaité travailler sur de nombreuses actions pour contribuer au bien vieillir chez soi. « L’objectif c’est de donner les moyens à tous les seniors qui le souhaitent, et ils sont majoritaires, de rester vivre chez eux dans les meilleures conditions possibles », explique Marie Cianelli, la directrice de l’autonomie, « Cela commence dès 60 ans par de la prévention et des repérages de la fragilité, car l’un des premiers enjeux est de retarder l’âge d’entrée en dépendance. On vit plus âgé, mais l’enjeu c’est de vivre en étant autonome le plus longtemps possible ».Dans ce droit fil, la CdC met en musique tout un panel d’actions pour impulser une dynamique de prévention sur le territoire, à travers notamment l’organisation d’ateliers. « Nous proposons des actions collectives qui sont accessibles gratuitement à tous les seniors à partir de 60 ans*. Ce sont des actions qui portent sur tout un tas de thématiques comme la nutrition, la mémoire, mais aussi l’activité physique adaptée, le bien-être, le sommeil et plus globalement le lien social », précise Marie Cianelli en dévoilant que la CdC vient de clôturer un appel à projets qui a permis de financer les ateliers collectifs pour la période 2023-2024. « 1,3 millions d’euros ont été mobilisés pour au total près de 12 000 ateliers collectifs. Ces actions seront proposées lors des deux années à venir par une soixantaine de porteurs de projets différents sur 120 communes afin qu’elles soient accessibles dans un rayon maximal de 30 minutes pour toutes les personnes âgées », précise-t-elle.Par ailleurs, la CdC porte aussi une attention particulière autour de l’habitat et du cadre de vie, pour faire en sorte qu’il soit adapté à la perte d’autonomie, et permette à la personne de rester autonome sur toutes les tâches du quotidien. « À travers cela, on vise l’adaptation et la réhabilitation des logements, mais aussi l’accès à des aides techniques adaptées aux personnes âgées », signale la directrice de l’autonomie. Un but également partagé par les expérimentations Eqlaat et Icope portées sous l’égide de l’ARS. « Les objectifs sont de repérer plus tôt les fragilités et de faciliter l’accès (notamment économiquement) aux aides techniques nécessaires à compenser la perte d’autonomie et rendre le maintien à domicile possible dans un cadre plus sécure », indique cette dernière.Enfin, des actions spécifiques sont également prévues pour les personnes qui sont en situation de dépendance dont l’accompagnement à domicile peut être facilité grâce à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), financée par la CdC. « Cela peut être pour l’entretien du domicile, mais cela va aussi bien au-delà et porte sur l’aide à la préparation des repas, aux gestes essentiels de la vie, sur un accompagnement vers l’extérieur pour aider les personnes dépendantes à sortir de leur domicile, mais vise aussi à donner un temps de présence, car un certain nombre de personnes sont isolées », détaille Marie Cianelli en pointant encore les services des Centre Locaux d’Information et de Coordination (CLIC), qui sont implantés un peu partout en Corse et proposent également un accompagnement aux personnes isolées ou en situation de fragilité. « Des référents se déplacent au domicile des personnes âgées les plus fragiles qui ont besoin d’un suivi », note la directrice de l’autonomie.« Très majoritairement, le maintien à domicile est souhaité par les familles et encouragé par la Collectivité de Corse. Pour autant, l’offre en EHPAD en Corse est également un enjeu fort », reprend-elle, « Mais là, l’ambition est différente : elle est pour les structures existantes d’améliorer les conditions de prise en charge, de moderniser et de faire évoluer le modèle car les personnes qui iront en EHPAD le feront sans doute quand le maintien à domicile ne sera plus possible, lorsqu’il y aura un besoin de médicalisation très important ». Aujourd’hui, la Corse compte 30 EHPAD qui disposent de 1 965 lits. Afin d’accompagner la transformation et la modernisation de ces établissements médico-sociaux, la CdC a lancé durant l’année 2022 un plan de soutien à l’investissement qui mobilisera 15 millions d’euros sur la période 2022-2026.* Numéro vert pour toutes les personnes qui souhaitent obtenir des informations pour s’inscrire 0 800 711 162