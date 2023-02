DOSSIER - Boutiques de charme : l'alternative aux cadeaux traditionnels

Contrairement aux idées reçues, les clients de « Love & Secrets » ne sont pas simplement les jeunes couples, que l’on pourrait imaginer plus ouverts que les autres sur le plan sexuel. « Pour l’instant, je n’ai pas vu de très jeunes adultes. En revanche, j’ai reçu pas mal de personnes âgées ! Ils veulent découvrir ce que les nouvelles générations ont à disposition pour épanouir leur couple. À leur époque, ils n’avaient pas tout ça, alors ils viennent par curiosité et ils posent beaucoup de questions. Quelques uns sont un peu choqués par certains produits, mais ils se laissent tenter par une expérience un peu nouvelle. »



Ce qui facilite l’ouverture à un nouveau public, c’est aussi le cadre, que Marjorie Sansoni a conçu selon deux mots d’ordre : « chic » et « sobre ». Ici, pas rideaux sombres ni de DVD pornographiques. « J’ai voulu sortir de l’imagerie glauque, centrée sur le cuir, avec des boutiques tenues souvent par des hommes, ce qui peut être un frein à la clientèle féminine. Il faut que les clients, les couples, se sentent à l’aise. » Pour la patronne, la démocratisation et la banalisation des sex-shops est aussi une conséquence des réseaux sociaux. « On voit des influenceurs qui s’affichent beaucoup avec ce type de produits. Donc les gens se disent, consciemment ou non, que c’est tout à fait normal. »