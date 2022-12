DOSSIER. Au FC Borgo, Antoine Emmanuelli est "vigilant mais pas inquiet"

- En étant avant-derniers de ce championnat de National, pouviez-vous espérer mieux sur ce début de saison ?

Oui et non. Comptablement, oui. Mais dans ce qu'on a construit en quinze jours, avec quinze joueurs récupérés en même pas trois semaines pour former un groupe... Aujourd'hui, on n'est pas vraiment décrochés puisque sept équipes se tiennent en sept points.

C'était l'objectif premier, de basculer à la trêve sans être à la traîne. Je serais tenté de dire qu'au regard des prestations, on aurait mérité trois à quatre points supplémentaires qui auraient totalement changé notre position. On se remet en question, on reste vigilants, mais on n'est pas inquiets.

Il faut retrouver une sérénité et surtout un équilibre, c'est vraiment ça dont on a besoin. Aujourd'hui, il ne manque pas grand-chose pour finir nos matchs et obtenir des résultats.



- A quoi tient cet équilibre ?

Le groupe ne se connaissait pas ! En quatre-cinq mois, ça y est, c'est fait. Il y a une certaine maturité de certains, d'autres arrivent à prendre un rythme après beaucoup d'efforts. On a quelques points qu'on arrive pas à conserver parce qu'on est un peu fébriles. On ne se connaissait pas en démarrant, on est partis avec un gros handicap et il faut remonter tout ça : ça fragilise mentalement et physiquement les organismes. Il faut toujours faire attention pratiquement à tout : la gestion du quotidien, du groupe, individuelle... C'est usant et très prenant pour le staff technique et médical.



- Ce déséquilibre se traduit notamment par les lacunes défensives. Vous êtes aujourd'hui la moins bonne défense du championnat avec 27 buts encaissés en 14 matchs. C'est quelque chose à corriger impérativement...

Effectivement, il ne manque pas grand-chose mais on doit arriver à avoir plus de profondeur dans l'effectif. Il faut arriver à trouver un, deux voire trois joueurs qui peuvent nous amener plus au mercato. On ne peut pas disputer un championnat avec vingt joueurs, ce n'est pas possible. On a aussi des garçons qu'on récupère après six, huit mois sans jouer et qu'il faut relancer. Tout ça génère de la pression mentale, un handicap physique et des blessures.



- Vous payez forcément la situation de l'an dernier, en étant maintenus malgré une relégation sportive dans un premier temps. Mais pour vous, le FC Borgo est-il à sa place aujourd'hui en National ? Est-il essentiel d'y rester ?

Quand on a un esprit compétiteur - celui du club, on s'est battus pour rester à ce niveau - on continuera de se battre avec nos moyens. Avec notre façon de gérer le club, notre état d'esprit, notre culture sportive, notre vécu, je ne vois pas de raison qu'on n'ait pas notre place en National. On va tout faire pour s'y maintenir mais si par malheur, nous étions relégués l'an prochain, on a prouvé qu'on pouvait bien le gérer puisqu'on est déjà remontés.