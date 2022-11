DOSSIER. Agnès Simonpietri : "On n’attend rien de la COP 27 et du gouvernement, il faut une écologie territoriale"

- Que peut faire concrètement une collectivité territoriale, comme la Collectivité de Corse, quand le gouvernement ne fait pas grand-chose à l’échelle nationale ?

- Elle peut déjà essayer de ne pas faire le pire ! Les bateaux de croisières, ce sont les Chambres de commerce qui décident de leur arrivée. Les coffres de mouillage, ce sont encore l’Etat et les Chambres de commerce qui décident de leur pose. Chaque fois qu’il y a une décision à prendre, ce n’est pas le politique qui la prend, mais l’économique. L’intérêt des forces économiques n’est pas notre intérêt collectif. Pour l’instant, il n’y a pas de signes forts localement d’un changement de programme. Il faut aussi parler de ce qui est tabou : le nombre de touristes en Corse. On n’a pas d’eau, on n’a pas d’énergie, on ne sait pas gérer les déchets, et on continue vers le toujours plus : toujours plus de touristes, toujours plus de transport, toujours plus d’avions et de bateaux qui arrivent... On a certainement besoin du tourisme, mais, à un moment donné, il faudra prendre une décision et dire qu’on s’arrête là, que l’on gère correctement un nombre fixé de touristes et que l’on refuse certaines formes de tourisme. Autre exemple : les transports. Pourquoi ne met-on pas en œuvre le train de la Plaine ? C’est quand même incroyable ! Il y a une ligne presque entière, un outil accessible à tous, que l’on peut rendre gratuit, et qui marche sur les lignes existantes, et on est toujours en attente d’une décision ! On ne sait même pas ce qui se passe ! Par contre, pour construire des routes, on va massacrer la fontaine de Caldaniccia ! Il y a quelque chose qui ne va pas ! On a impression d’une espèce d’inertie qu’on ne peut pas arrêter mais, mais oui, on peut l’arrêter ! Il ne s’agit pas de prévoir l’avenir de la Corse à 2050, mais à 10 ans. Il y a des décisions urgentes à prendre, il faut que nos politiques locaux les prennent. C’est ce que nous attendons d’eux.



- L’action locale est-elle réellement efficace face aux grands enjeux du climat ?

- On connaît les grands enjeux du climat : l’eau, l’énergie, la sécheresse, mais il y a également la nourriture, la pollution... L’enjeu, c’est aussi de manger, de respirer et de bouger. Sans oublier l’enjeu par rapport au reste de la Méditerranée. On a tous appris à l’école « le croissant fertile », maintenant on va apprendre « le croissant stérile ». Entre le Maghreb, l’Iran et la Syrie, 550 millions de personnes risquent, dans les 20 ans, de ne plus avoir d’agriculture à cause du réchauffement climatique et du manque d’eau. La Corse peut faire partie de ces 550 millions de personnes. Si on n’a plus d’eau, comment va-t-on nourrir notre population ? Quelle culture sera possible ? Face à ces vrais enjeux qui vont nous tomber dessus, on ne peut pas dire qu’on ne peut rien faire. On peut faire à notre petite échelle, pas seulement à l’échelle du réglage de chauffage, mais à l’échelle de notre politique locale. Pour l’instant, on ne voit pas de signes forts. Très franchement, je pense que l’écologie territoriale est fondamentale et qu’il faut s’y mettre. Il faut vraiment la prendre en compte dans les politiques locales. Beaucoup de communes en ont pris conscience et font des plans territoriaux alimentaires, des plans de transport… Il manque le pilotage de la Collectivité de Corse pour mettre tout cela en forme, en cohérence.



- Pour vous, le niveau local aurait, donc, de nombreuses marges de manœuvre ?

- Oui ! A notre échelle, il y a des marges énormes d’efficacité à réaliser partout. Il faut, par exemple, travailler avec les communes, les communautés de communes et d’agglomération pour mettre en place des transports en commun gratuits ou avec un abonnement valable, à la fois, sur le bus et le train. Concernant les économies d’énergie, on nous demande de baisser le chauffage alors que les enseignes des magasins en sortie des villes sont encore éclairées toute la nuit. Ce n’est tout simplement pas possible ! On ne peut pas faire payer les petits et ne pas demander, comme le dit la loi, que l’effort soit collectif et qu’il soit aussi celui de la sphère économique.