D'argent et de sang : la nouvelle série événement de Xavier Giannoli

« D’argent et de sang » est tirée de l'enquête du journaliste Fabrice Arfi sur l'arnaque à la taxe carbone. Elle explore les tréfonds de cette affaire hors norme à travers la confrontation entre deux escrocs – Niels Schneider et Ramzy – et l’enquêteur Vincent Lindon. En douze épisodes, le réalisateur ne s’est fixé aucune limite : « Je suis parti d'un mouvement, explique Xavier Giannoli. Je voulais déployer le potentiel romanesque de cette histoire, sentir et comprendre comment toute une époque parle à travers les personnages […] J'ai eu l'impression de faire un film. »



A côté de Vincent Lindon (Enquête sur un scandale d’état) ou de Niels Schneider (Un amour impossible) on retrouve le jeune et étonnant Lyes Kaouah qu’on a pu voir au côté de Charlotte Arrighi de Casanova dans « Arabacciu » d’Alexandre Oppecini ou encore dans « Novembre » de Cédric Jimenez. «



D’argent et de sang » disponible sur Canal+, le premier épisode offert dès ce lundi 16 octobre à 21h sur myCANAL.