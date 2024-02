D'Ajaccio à Paris, la cuisine corse s'exporte au salon de l'agriculture

Ce restaurant a pour but de valoriser des produits, à travers eux, leurs producteurs, il résulte d'ailleurs d'un partenariat avec l'Office du Développement agricole et rural de Corse (Odarc). "Le but c'était que les gens goûtent des produits sublimés et qu'ils puissent les retrouver sur le salon. Ensuite, le dialogue entre producteurs et consommateurs s'engage quasi-automatiquement", explique Alexandra Fanti.



Pour voyager en Corse le temps d'un repas, le restaurant A Casetta est ouvert pendant toute la durée du salon sur le service du midi.