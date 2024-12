Cyclone Chido : 17 agents d’EDF Corse en renfort à Mayotte

Face aux conséquences dramatiques du cyclone Chido qui a frappé Mayotte, EDF Corse a répondu présent. Ce jeudi matin, 17 agents insulaires ont quitté l'île pour porter secours aux habitants sinistrés. Le dispositif s’est organisé de manière à optimiser les départs : une partie a embarqué dès 6h55 à Ajaccio, tandis que d'autres prenaient le même horaire de départ depuis Bastia. Un second vol, prévu à 10h55 à Bastia, a permis à un dernier groupe de rejoindre la première vague de renforts. Tous convergeront vers La Réunion en fin de journée avant de rejoindre Mayotte.



Là-bas, les agents seront engagés dans une mission cruciale : rétablir l’électricité et aider à la mise en place d’une organisation durable de gestion de crise. Si les premières interventions d’urgence ont déjà été menées, cette nouvelle équipe contribuera à consolider les infrastructures et à rétablir une certaine normalité pour les habitants. « Merci à eux pour leur dévouement, même en période de fêtes, au service des populations en détresse », a déclaré EDF Corse dans un post sur les réseaux.