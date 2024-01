Cyclone Belal à La Réunion : sur place, Paul Pierinelli raconte

Le Festival Miel Vert au Tampon, où Paul Pierinelli représentait la Corse avec ses délices culinaires, a pris une tournure inattendue avec l'arrivée du cyclone Belal. "Le festival, où, j’ai représenté la Corse avec des recettes de notre terroir s'annonçait sous les meilleurs auspices, mais samedi matin alors que nous étions sur le festival , il nous a été ordonné de quitter rapidement les lieux, car une alerte orange pour cyclone, qui s’est transformée en alerte rouge puis violette le dimanche, venait d'être déclenchée. L’obligation de confinement pour tous a vite suivi." raconte Paul Pierinelli.



À l'hôtel depuis trois jours, avec la fermeture de l'aéroport de Saint-Denis jusqu'à demain soir, le fondateur du salon du chocolat et son équipe ont vécu une expérience intense et éprouvante. "Demain, ça fera 3 jours que nous sommes bloqués à notre hôtel et l’aéroport est fermé jusqu’à demain soir. Nous avons vécu 2 jours de pluie intense avec inondations et surtout des vents jusqu’à 250 k/h avec des vagues qui ont atteint jusqu’à 8 mètres de hauteur." raconte-il.



Ce qui aurait dû être une escapade tropicale est devenu une épreuve de force contre la nature déchaînée. "Alors qu’il restait 2 jours de festival et avec les 6 grands chefs* que j’avais amenés avec moi et que nous profitions des plages et des paysages spectaculaires de l'île, par 33 degrés, les nouvelles alarmantes sur l'approche d'un cyclone nous ont pris de court. Rapidement, les préparatifs pour affronter la tempête ont commencé. Pendant quelques jours, j'ai été plongé dans une aventure inattendue et éprouvante : faire face à un cyclone à l'île de la Réunion. Ce voyage qui devait être une escapade tropicale avec une représentation du salon du chocolat de Corse au festival gastronomique de Miel Vert au Tampon et ses 250 000 visiteurs à l’invitation de l’académie culinaire de l’océan indien et de la ville du Tampon , s'est transformé en une épreuve de force contre la nature déchaînée." partage Paul Pierinelli.



Malgré la frayeur, les habitants de l'île ont montré une solidarité et une unité exemplaires. "Les gestes de gentillesse et d'entraide ont contribué à atténuer l'impact émotionnel de la situation", souligne-t-il.



Une solidarité et une unité exemplaires

L'arrivée du cyclone a été terrifiante, secouant l'hôtel où ils étaient confinés, déracinant des arbres et transformant les rues en torrents sous des pluies diluviennes. Paul Pierinelli a été témoin de la puissance des éléments naturels, mais aussi de la résilience des habitants. "Les habitants de l'île, habitués à ces phénomènes naturels, m'ont prodigué des conseils et des gestes de solidarité qui m'ont beaucoup touché. Lorsque le cyclone a finalement frappé, la puissance des éléments a été terrifiante. Les vents violents avec plus de 250 K/h ont secoué notre hôtel où nous étions confinés et déraciné les arbres, tandis que les pluies diluviennes ont transformé les rues en torrents. C'était une expérience à la fois effrayante et impressionnante, rappelant la force brutale de la nature lorsqu'elle se déchaîne. Pendant cette épreuve, j'ai été témoin de l'unité et de la résilience des habitants de l'île. Malgré les dommages matériels, leur esprit communautaire et leur solidarité m'ont profondément impressionné. Les gestes de gentillesse et d'entraide ont contribué à atténuer l'impact émotionnel de la situation. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point les habitants de l'île étaient attachés à leur terre et à leur culture. Leur capacité à rebâtir et à se soutenir mutuellement m'a inspiré et m'a rappelé beaucoup la Corse."



Finalement, le cyclone s'est dissipé ce lundi matin, laissant derrière lui un paysage bouleversé. Son passage dans la tourmente cyclonique à l'île de la Réunion restera gravé dans sa mémoire comme une leçon d'humilité et de solidarité. "Cette expérience m'a permis de mieux comprendre la force de la nature et la résilience humaine. Dans l'adversité, c'est souvent la solidarité qui nous permet de surmonter les épreuves les plus difficiles", conclut-il en attendant la réouverture de l'aéroport pour rentrer à Bastia.



*Le chef pâtissier de Matigno Gaël Glaviere, Mikael Azouz champion du monde chocolatier, Michel Grobon ancien chef de la Maison Blanche, Yannick Maurie champion du monde du sucre artistique, Sébastien Lagrue champion du monde de viennoiseries ainsi qu’un MOF fromager et le champion du monde du cassoulet.