Cyclisme : victoire de Castelli au CLM de Bonifacio

Au niveau des résultats, dans le classement compétition, le Bastiais Matthieu Castelli, licencié au CESR 20 s'est imposé en 27'58''00 d'un rien devant François Cucchi du Vélo Club de Porto-Vecchio en 27'58''6. Denis Daigne de l'Alpana s'est classé en troisième position.

Dans le scratch loisir les deux coureurs de l'Alpana, Nicolas Balbi et Marc Nesa, se sont partagés, dans cet ordre, les deux premières places de ce classement. Guillaume Luzi (Insulabike) occupe, lui, la troisième marche du podium.





Parmi les autres lauréats de cette journée, le cadet Maixime Luzi (Alpana) ainsi que la féminine Coline Richaud (Bonifacio Cyclo). Par équipes de trois, ce sont les Bonifaciens Eric Mela, William Santacroce et Jean-Claude Bartolotti qui se sont imposés en devançant les Porto-Vecchiais François Cucchi, Michal Hlivak et Antoine Rocca-Serra. En duos succès de Guillaume et Maxime Luzi (Insulabike)

GAP