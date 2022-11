Cyclisme - Contre-la-montre de Bonifacio : les lauriers pour Mequignon et les Vaireaux

CLM Jeunes

1. Marc-Antoine Labydoire (VCA) 17'36, 2. Luigi Decherchi (Bonifacio Cyclo) 17'58, 3. Marian Bonchristiani (Bonifacio Cyclo) 18'38, 4. Eleonore Mei (Bonifacio Cyclo) 1ere féminine 19'37.



CLM

1. Thomas Mequignon (CCCV) 1er M3/4 14'38 , 2. Emilien Vaireaux (Istres) 1er Espoir 14'57, 3. Mathieu Castelli (Team Vélo Shop) 1er SH 15'06, 4. Stelio Nanan (ESAC) 1er JG 15'27, 5. Eric Mela (Bonifacio Cyclo) 1er M5/6 15'40, 6. Adrien Pelletier (Bonifacio Cyclo) 2e SH 16'25 , 7. Stéphane Vaireaux (ECB) 1er M3/4 16'38, 8. Mario Ervalho (Bonifacio Cyclo) 1er M1/2 16'44, 9. Enzo Rey (ECB) 1er CG 16'51, 10. Thomas Lignée (Bonifacio Cyclo) 2e Espoir 17'01.



Gentleman

1. Vaireaux-Vaireaux 14'59, 2. Ervalho-Mequignon 15'11, 3. Mela - Pelletier 15'34., 4. Nanan-Labydoire 16'01, . Matteccioli-Sanna 16'48.



Gentleman Mixte

Bonchristiani-Mei 18'55, 2. Armand-Minisini 21'07.

Tout commençait au départ du parking situé sur le port par un faux-plat montant qui les menait au rond point du gymnase Libertas. A partir de là on entrait sur une partie roulante, avant une dernière portion de parcours technique et en descente qui leur permettait de rejoindre la ligne d'arrivée par la vallée Saint Julien.Thomas Mequignon (CCCV) y était le plus rapide en 14'38, devançant le jeune Emilien Vaireaux (Istres) crédité lui d'un temps de 14'57. Mathieu Castelli (TVS) finissait troisième en 15'06.Sur ce même tracé, mais chez les jeunes, l'Ajaccien Marc-Antoine Labydoire (17'36) l'emportait devant le Bonifacien Luigi Decherchi (17'58) Eléonore Mei quatrième de ce classement jeune finissait en tête chez les filles.Après les individuels en matinée, l 'après-midi était réservée au Gentleman. Emilien et Stéphane Vaireaux, à savoir le fils et le père père, se montraient les plus véloces en 14'59, devançant le duo Ervalho-Mequignon à douze secondes. La troisième place revenant à Eric Mela et Adrien Pelletier.