Cyber Day : une journée autour de la cyber sécurité pour tous à Ajaccio

« Ce Cyber Day a été imaginé avec plusieurs partenaires, des institutions locales et des experts en cyber sécurité et en intelligence économique afin de répondre à la problématique de la protection des données, explique Dominique Peretti, directeur des opérations pour Adytum Security. Il faut entendre données du grand public mais aussi des professionnels. Cette action est également réalisée afin de présenter les métiers dédiés à la sécurité numérique et pourquoi pas de susciter quelques vocations. Nous avons reçu aussi, bien sûr, les étudiants en Master et BTS informatique qui seront directement concernés par la question de la sécurité. C’est l’occasion de les orienter éventuellement à se spécialiser dans ces voies d’avenir. Il faut savoir que la cyber criminalité est particulièrement bien organisée et active. Il est donc primordial de protéger ses données, surtout pour les entreprises. Une réputation entachée par la fuite de données considérée par les utilisateurs comme une négligence d’une société, peut très vite avoir des répercussions économiques désastreuses ».

Au gré des différentes conférences et ateliers, les intervenants parmi lesquels, Philippe Clerc de CCI France, avaient l’objectif de démontrer au public la facilité, pour des pirates informatiques, de capter des données.

Démonstration également de la porosité de certains sites internet que chacun utilise quotidiennement comme les réseaux sociaux. Données bancaires, médicales, personnelles, professionnelles, habitudes de vie, autant d’éléments dont les cyber criminels, professionnels, se saisissent pour les revendre à des tarifs très élevés.





Adytum Security est aujourd’hui devenue une entreprise experte au service de cette cyber sécurité. Si elle œuvre au quotidien aux côtés des entreprises, elle a organisé cette journée en région afin de sensibiliser les acteurs du territoire. Organisme de formation également, elle proposera prochainement des sessions qui permettront aux informaticiens de monter en compétence. On évoque aussi la possibilité de proposer un Diplôme Universitaire spécialisé à l’Université de Corse.