Curbara : Des idées pour réduire et valoriser ses déchets

"Nous participons chaque année à la Serd par des animations diverses. Le Green Friday pour une consommation durable, l’opération wastewatchers pour peser ses achats et mesurer sa consommation de façon responsable…chaque action de sensibilisation, pensée par nos recycleries, est faite pour engager le public à devenir des consommateurs. Une édition qui a rencontré été un franc succès. Ce qui nous encourage à aller plus loin dans nos idées et nos projets pour le territoire" explique Marie-Florence Dabrin, directrice de Corse Mobilité Solidaire.



Cette année encore, l’organisation s’est dépassée pour proposer une belle affiche. Les journées de collecte orientées tissu et mercerie, ainsi que de nombreux ateliers sur la thématique du zéro déchet textile. "Puisque le thème de la Serd 2022 était orienté textile, il y avait des ateliers assez classiques autour de la customisation de vêtements, mais aussi des nouveautés", précise la directrice. Était également prévu, en programmation annuelle, organisée en partenariat avec le Syvadec, un atelier zéro déchet sur la thématique de l’écovannerie. "La vannière Natalina Figarella a proposé de découvrir l’adaptation des techniques de vannerie traditionnelle au recyclage du papier pour créer des objets utilitaires, donc durables… Tout ce travail réalisé au cours de l’année a été présenté lors de notre “after work” écoresponsable. Nous y avons exposé, notre ligne de vêtement “haute récup” entièrement réalisée par nos salariés en transition dans nos recycleries, la collection Sed(I)one, des sièges faits à partir d’objets/déchets trouvés dans nos maquis (cadis cassés, vieux rondins, tambour de machine à laver ou baignoire, et l’exposition de l’Ademe sur la Filière textile" .



Mot d'ordre : recycler

Parasol, vieux jean, matières qui peuvent sembler non réutilisables, tous les modèles ont été réalisés et conceptualisés pour emmener le public à réfléchir sur l’enjeu du recyclage des déchets et du réemploi. "L’upcycling peut prendre plusieurs formes. Il a un rôle de sensibilisation. Aujourd’hui en Corse, il n’y a pas de véritable filière de réemploi du textile et ce sont les opportunités qui en naissent que nous avons voulu mettre en lumière au travers de notre expo de vulgarisation".



Au-delà du textile, Corse Mobilité Solidaire et ses nombreuses actions, notamment par les recycleries de Calvi et Curbara ont permis en 2021 d’éviter le transport, l’enfouissement ou l’export de plus de 1000 tonnes de déchets, générant des économies directes pour les institutions. "La démonstration qui est faite par les recycleries associatives, la plupart sous forme de chantiers d’insertions, c’est qu’il existe un cercle vertueux dans l’économie circulaire, générateur de richesse locale, d’emplois…" ajoute-t-elle.



Pour rappel, Corse Mobilité Solidaire est une association qui porte 5 chantiers d’insertion. 2 recycleries, une boutique citoyenne, 1 café réparation, 1 fablab solidaire, ainsi que la médiation numérique France service et agrééorganisme de formation. Elle embauche à ce jour 44 salariés, dont 13 permanents. "Avec notre organisme de formation, nous avons dans notre programme une thématique de conseil en image professionnelle, qui va au delà et pour ne pas rompre avec notre “fibre”, propose de choisir des vêtements dans nos boutiques pour être fin prêt le jour d’un entretien d’embauche…par exemple ! " conclue Marie-Florence Dabrin.