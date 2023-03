Culture et patrimoine : quelle place dans le SCoT de Balagne ?

"Nous avons organisé ce nouvel atelier qui va nous permettre d’intégrer pleinement ces thématiques au projet de développement du territoire" explique Pierre Poli, président du PETR de Balagne. "Nous envisageons de passer la surmultipliée en termes d’organisation, car nous envisageons d’arrêter le document du SCoT à l’été 2023, " poursuit-il.Sur ce plan précis et pour que la Balagne demeure une terre de création, de partage et de diffusion culturelle ainsi qu’une terre riche en patrimoine, une vingtaine d’acteurs locaux avaient répondu présents pour affiner et évaluer au mieux tous les enjeux.



Sur place, le Centre Culturel Voce de Pigna, les Rencontres de Calenzana, Emmalab, U Svegliu Calvese aux côtés de nombreuses autres associations culturelles et patrimoniales ont ainsi travaillé en synergie sur les différents besoins et perspectives au sein du territoire balanin.

" Aujourd’hui nous sommes venus écouter dans un premier temps pour voir ce que l’on a à nous dire " a précisé Jean Sicurani, président des Rencontres de Calenzana. Car pour les différentes associations, les projets pour développer et intégrer pleinement culture et patrimoine dans ce territoire sont multiples. "

"L’idée serait d’essayer de fédérer les initiatives. De créer une cohérence territoriale. Il y a cette difficulté que l’on peut rencontrer sur nos communes lorsque nous organisons des événements, c’est la juxtaposition des dates alors qu’il n’y a pas vraiment de coordination en amont. C’est pour cela qu’une telle coordination et un rééquilibrage territorial sont importants. Alors on essaie, mais c’est très compliqué à mettre en place" continue Marcel Torracinta, suivi par Dominique Bianconi du Svegliu Calvese, "n’oublions pas que chez nous ce n’est pas une culture institutionnelle, c’est une culture de terrain et qui est toujours partie de la base. C’est ce qui donne la diversité et la richesse. Il faut en tenir compte. Et comme le dit Marcel, il faut que nous puissions tricoter des liens de cohérence entre nous".



Un autre phénomène incontournable pour la Corse et notamment pour la Balagne est celui de la saisonnalité. " On s’adresse à deux publics différents. En saison il y a un foisonnement d’événements, pas forcément liés entre eux, et il y a ceux organisés hors saison. Je pense qu’il y a 2 schémas différents. Il nous faut réfléchir à tout ça pour proposer les bons événements au bon moment " conclut François Canava, président du Svegliu Calvese.



Le 25 mars, un atelier de concertation grand public sera organisé pour permettre à chacun de s’exprimer sur sa vison de la Balagne pour les intégrer éventuellement au SCoT



"Lorsque le SCoT sera arrêté, c’est là que tout le travail va commencer. Il y aura une enquête publique qui, après un certain temps, pourra validé ce document et le rendre opposable aux tiers et aux communes" ajoute Pierre Poli.

L’objectif d’un SCoT est de mettre de la cohérence dans les projets structurants des territoires, dans tous les domaines et ce pour les 20 prochaines années. "Tourisme, agriculture, mobilité, culture, logement… c’est pour cela que nous organisons ces ateliers afin que tout le monde puisse y participer. Car nous avons un devoir de concertation auprès du public. Et cette concertation nous la créons à travers ces réunions" conclut il.