Cross-country : Les championnats de Corse à Porto-Vecchio

GAP le Dimanche 2 Février 2020 à 19:26

Porto-Vecchio accueillait, aujourd'hui, les championnats de Corse de cross. C'est le parcours du Golf de Lezza mis à disposition de l'ASPVA, organisateur de cette journée, qui a vu se dérouler l'ensemble des épreuves. Au niveau des très belles performances de ces régionaux, qui se situent à deux semaines des interrégionaux d'Opio (Côte d'Azur), on retiendra les victoires, sur le cross long de l'Ajaccienne Marilyne Magnavacca (GFCA) et du Bastiais Sullivan Baralle (AJB) Divine Plantecoste (ASPTTA) et Houssine Ayadi (AJB) ont remporté, respectivement, le cross court féminin et masculin.

La cadette Amandine Neyrou (CAA), le cadet Marc Hamon (CAA) et le junior Soufiane El Moussaoui (ASPVA) ont, aussi, été sacrés champions de Corse.

Tout comme les minimes Emma Spano (CAP) et Zakariyn Marhaoui (AJB), ainsi que la benjamine Maëlle Negroni (ASPTTA) et le benjamin Maël Basquiat (AJB). Pour ces dernières catégories, la Ligue Corse a mis à profit cette journée pour établir les sélections régionales qui se rendront à Opio le 16 février, pour les minimes filles et garçons, et en Sardaigne (Orani) une semaine plus tard pour les benjamines et les benjamins.

L'actualité | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales