Crocicchia : un véhicule verse dans le ravin. La passagère arrière décède

Il était un peu plus de 17 heures ce jeudi au lieu dit Casanile, à Crocicchia, lorsque, pour des raisons qui restent à déterminer, un véhicule avec trois personnes à son bord a versé dans un ravin de plusieurs mètres après une sortie de route.

Dès que l'alerte a été donnée d'importants moyens du centre de Lucciana, du Grimp 2B et Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile, ont convergé vers le lieu de l'accident mais il était déjà trop tard pour la passagère - une femme de 75 ans - se trouvant à l'arrière de la voiture qui était décédée.

Les deux autres personnes- deux hommes de 70 et 76 ans - ont été gravement blessés.