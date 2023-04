Croce : Deux morts dans un accident de voiture au col de Saint-Christophe

V.L. le Mardi 4 Avril 2023 à 08:49

Deux personnes portées disparues et recherchées depuis l'après midi de lundi ont été retrouvées décédées dans la nuit du 3 au 4 avril dans un accident de la route. Ce sont les pompiers de Haute-Corse qui ont retrouvé leur voiture au col de Saint-Christophe, commune de Croce, 50 mètres en contrebas de la chaussée. L'accident a coûté la vie aux deux occupants, un homme et une femme âgés de 70 ans, qui ont été éjectés du véhicule.

Les causes de ce dramatique accident restent à déterminer.