Crise énergétique : en Corse, la demande de bois de chauffage en forte hausse

L’explosion des tarifs se situe plutôt au niveau des granulés de bois qui alimentent les poêles. Leur prix a doublé en un an, passant de 280 à 550 euros la tonne entre juillet 2021 et août 2022 au niveau national. Une hausse que certains relativisent sur l’île comme Jean-Michel De Meyer. Le dirigeant de l’entreprise DMFL Distribution, a créé une marque de granulés insulaires : Corsican Pellets. « Sur le continent, les 15 kilos sont vendus 15 euros. Ici on reste à 5 euros les 15 kilos. L’augmentation a déjà eu lieu en Italie car ils se fournissent en majorité en Russie et en Biélorussie. Mais si on produit ici, le prix ne devrait pas bouger », explique le chef d’entreprise.



S’il peut maintenir un prix aussi bas, c’est, selon lui, car tout est fait en circuit court. Et la situation à l’étranger bénéficie aux entreprises corses. « La demande a explosé ! Surtout en Sardaigne qui représente le tiers de notre production », explique Jean-Michel De Meyer. Chaque année, l’entreprise produit une petite quantité de 850 tonnes de granulés, « mais je vous assure que si nous avions 4 000 tonnes en stock nous aurions pu les vendre vu la demande. En ce moment nous nous faisons littéralement dévaliser ». Et la tendance devrait durer, voire perdurer, si l’État désactive son bouclier tarifaire en 2023 comme cela est prévu et que les prix de l’énergie ne retrouvent pas la stabilité.