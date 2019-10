Crise des agriculteurs : A Mossa Paisana n’est pas à Paris

A Mossa Paisana ne répondra pas à l’injonction du ministère français de l’agriculture.

Nous n’irons pas sur le terrain d’un état rompu aux manipulations, aux coups tordus, au parjure,

jouer à un jeu dont nous ne connaissons pas les règles changeantes au grès des intérêts partisans

ou stratégiques d’une république bananière qui a juré la perte de tout un peuple.



À quoi bon nommer en Corse des préfets, des directeurs de la DDTM, de l’ASP, de la DRAAF si tous

ces hussards de leur république ne sont même pas en mesure d’exercer le pouvoir régalien dérobé

à notre nation depuis 250 ans.

À quoi bon nommer ces braves fonctionnaires qu’il faut à la place ou il faut si les corses doivent se

rendre à Paris pour avoir des interlocuteurs.



A Mossa Paisana, fidèle à sa stratégie de rupture avec un système à bout de souffle qui a démontré

depuis longtemps qu’il n’est pas adapté à une agriculture traditionnelle et nourricière, n’a pas

vocation à fréquenter les salons feutrés ou serrer la main scélérate de ceux qui plantent un

poignard dans le dos de toute une profession.

Nous refusons cette culpabilisation collective, cette suspicion généralisée voulue par une france qui

a crée elle même les quelques épouvantails qu’elle agite aujourd’hui au nez de tous les corses afin

de les détourner des femmes et des hommes qui, au quotidien, perpétuent des gestes millénaires

et des savoirs faire qui sont encore l’âme de ce peuple.



A Mossa Paisana est convaincue que l’agriculture corse peut et doit être un levier important de

notre émancipation et c’est pour cela qu’elle est à ce point attaquée.

Depuis sa création notre syndicat se bat pour que la Corse soit la seule à décider de son avenir

agricole par la gestion du premier pilier, sans passer par le filtre étatique français.

Il est grand temps que nous soyons entendus afin de rendre justice, honneur et dignité à tant de

modestes paysans aujourd’hui salis et pris à la gorge d’une part par une france incapable d’inventer

un modèle agricole vertueux et d’autre part par ceux qui ont détourné une enveloppe fermée

privant l’ensemble des exploitations familiales d’une convergence DPB annoncée pourtant avec

trompettes et fanfares.



A Mossa Paisana, à la place qui est la sienne, rendra coup pour coup et fera tout pour protéger et

défendre l’immense majorité des agriculteurs corses qui méritent tant que se lève tout un peuple

pour se tenir auprès de ceux qui, tous les jours de l’année, travaillent la terre sacrée d’une nation

en devenir.