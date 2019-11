Crise agricole : Femu a Corsica appelle à manifester ce samedi à Aiacciu

A l'heure d'un changement profond attendu et nécessaire pour l'avenir de l’agriculture Corse, au travers de la reconnaissance de ses spécificités dans la nouvelle PAC et des aides à la structuration de sa production, ce sont pour l’heure l’angoisse et le désespoir qui prévalent chez nombre d'agricultrices et d'agriculteurs.

La manière dont se déroulent actuellement les contrôles, le changement des règles en cours de période, l'incertitude qui pèse sur la trésorerie de nombreuses familles du fait des versements en suspens se cumulent pour créer une situation de difficulté et d'incertitude insupportables. A cela s'ajoute la peine disproportionnée et inacceptable délivrée à Jean-Andre Flori la semaine dernière suite aux incidents devant le commissariat de Bastia.







Dans ce contexte, Femu a Corsica appelle à participer à la manifestation organisée samedi 9 Novembre à 15 heures à Aiacciu.







Femu a Corsica est solidaire de l'ensemble du monde agricole, demande la libération de Jean-André Flori et appelle le gouvernement à prendre la pleine mesure de ce qui est en train de se jouer. L'agriculture Corse et les territoires ruraux et de montagne méritent une stratégie et une méthode politique volontariste qui doivent, à la fois, permettre une sortie de crise sauvant les exploitations, et garantir un chemin clair dans la PAC 2022 basé sur la reconnaissance pleine et entière de ses caractéristiques spécifiques. L'union de la classe politique et du monde agricole, telle qu'elle s'est manifestée au Ministère à Paris, est une condition indispensable à la réussite de ces objectifs stratégiques.







Seul le respect de cette unité, dans le droit fil de la délibération de l'assemblée de Corse, des positions réitérées du Conseil Exécutif et de son Président, est à même de pouvoir faire entendre la cause essentielle de l'agriculture Corse, et de l'urgence à agir.