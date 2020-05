"Creatività" : quand les étudiants de l'Università di Corsica créent pendant le confinement

Davia Benedetti, Maître de Conférences et chargée de mission "Créativité" au sein de la gouvernance de l'Università di Corsica est à l’initiative de cette animation. Elle nous explique : " les étudiants ont été invités à donner libre cours à leur créativité dans le but d'égayer cette période de confinement ".

La mission Créativité de Davia Benedetti qui a débuté en mars 2020 avec la mise en place de la nouvelle gouvernance, porte sur la créativité et les animations à mener sur le campus pour dynamiser la communauté universitaire.





Aussi, faute de pouvoir investir le campus, depuis mardi, les étudiants sont invités à se solidariser à travers une animation numérique faisant appel à leur créativité. Ils sont très nombreux à avoir répondu à l’appel pour animer tous les jours le confinement par leurs productions. " Une action pour et par les étudiants qui rencontre un beau succès auprès de diverses filières ".





Toutes les composantes sont représentées : les lettres, les sciences, la fac d’éco-droit, l'IUT, l’INSPE, le CCU, le SUAPS, le Fablab, le CFA-Univ. On peut découvrir des chorégraphies, des chansons, des films d’animation, des macagne, des challenges sportifs, de la poésie, des expos photos, peinture, de la cuisine... Cela permet de donner une visibilité à la créativité de tous en situations de confinement. " Je n’ai pas imposer un thème particulier aux étudiants. Il y a cependant un axe qui s’impose de lui-même, le confinement ". " Il faut se féliciter d’avoir à l’Université une jeunesse étudiante joyeuse, créative et solidaire ».



De belles créations d’étudiants présentées aussi bien en solo que de manière collective permettent de dévoiler, pendant le confinement, toute la dimension créative à l’université et de nous offrir un moment de convivialité en cette période souvent difficile.

Une animation sensée prendre fin le 11 mai. Cependant, grâce au succès rencontré, il se pourrait que la date de clôture soit dépassée…