Création d’entreprise : l'Adie à fêté ses 23 ans et les 3 000 microcrédits octroyés en Corse

- Pourquoi avez vous organisé cette journée ?

- L’objectif d’aujourd’hui c'était de fêter les 3 000 microcrédits et aussi de faire un point de ce qu'a fait Adie depuis 23 ans en Corse. L'idée c'était de montrer qu'il y a une véritable synergie de tous les acteurs du tissu économique local et que ensemble on peut continuer de faire perdurer les aides qu’on distribue avec le microcrédit.



-Qui peut demander un microcrédit à l' Adie ?

- O n aide les personnes qui n’ont pas accès au crédit bancaire classique, des personnes qui sont un peu exclues du système bancaire : les personnes au chômage , les jeunes, les plus anciens, les personnes qui veulent créer leur activité et qui n’ont pas forcément les moyens ou la porte pour démarrer une activité dans de bonnes conditions. On a aussi un microcrédit pour aider au retour à l'emploi. On peut donc prêter pour acheter un véhicule ou réparer son véhicule dans le cadre d’un emploi salarié.



- Quelles conditions faut-il remplir pour être éligible à un microcrédit ?

- Le microcrédit retour à la mobilité, c’est un moyen qui permet de retourner à l'emploi, et il faut qu’il y ait un contrat derrière lequel on ne peut pas prêter l’argent sans qu’il y ait un projet professionnel. Par contre sur le microcrédit professionnel, il n’y a aucun critère à avoir, il faut juste avoir la volonté de créer son activité, son entreprise, son p ropre emploi de n e pas avoir d’ apport et de solution et nous on peut aider jusqu'à 12 mille euros.



- Quelle est la tranche d'âge qui a le plus recours au microcrédit ?

- Toutes les tranches d'âges et tous les secteurs d'activité peuvent faire la demande. Les jeunes , les vieux, les moins vieux. En fait c’est les personnes qui sont au chômage o u RS A , qui ont besoin et on peut les aider comme ça . Sans Adie , il y a des personnes qui ne pourraient pas créer leur propre emploi, ils n’auraient pas accès à la création de l ’entreprise et devenir leur propre patro n .



- Combien de personnes avez-vous pu aider en 20 ans ?

- On a accompagné à peu près 3 mille personnes à créer et développer leur activité à travers un microcrédit. Je pense qu’on a fait un long chemin fastidieux. Ce n’était pas évident de se dire qu’on allait pouvoir prêter de l’argent à des personnes sur lesquelles on ne misait pas beaucoup par rapport à leur projet et leur parcours de vie. Alors, on a réussi à aider les gens, à leur redonner confiance en eux, à leur redonner confiance en leur parcours professionnel et grâce à ce microcrédit, les personnes ont pu créer leur propre emploi, être encore en activité et c’est très intéressant.



- Quels sont les projets pour les années à venir ?

- Aider encore plus de personnes qui veulent créer une entreprise, créer un poste de nouveau conseiller pour pouvoir développer aussi la notoriété de l’ Adie et continuer à soutenir les personnes qui n’ont pas accès aux crédits bancaires, à trouver des fonds et à lever un peu les freins à la création de l’entreprise.

Yvan Franchi, le directeur territorial de l’Adie en Corse, revient pour CNI sur le rôle de l’association dans le territoire