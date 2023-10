Covoiturage : En Corse, 60% d'inscriptions en plus sur la plateforme Blablacar Daily

Le covoiturage gagne du terrain en Corse, et la plateforme BlaBlaCar Daily, spécialisée dans les trajets domicile-travail, connaît une activité record sur l'île. "Une hausse de 60 % des inscriptions a été enregistrée en septembre 2023, par rapport à septembre 2022," révèle l'entreprise dans un communiqué. Cette tendance s'explique principalement selon BlaBlaCar par la flambée des prix des carburants, qui atteignent actuellement la barre des 2 € le litre, incitent les conducteurs corses à rechercher des moyens de réduire leurs dépenses liées aux déplacements. Selon les données de la plateforme, le covoiturage régulier permet en effet de diviser par 2, voire par 3 ou 4, le coût d'un plein en transportant régulièrement des passagers en covoiturage. Cette économie se traduit par un coût du litre d'essence réduit à seulement 50 centimes, bien en deçà du prix exorbitant de 2 € affiché à la pompe. "Cette économie substantielle rend le covoiturage particulièrement attractif pour les conducteurs cherchant à maîtriser leurs dépenses en carburant, d'autant plus dans un contexte de hausse continue des prix à la pompe," souligne BlaBlaCar Daily.Il n'est pas surprenant que le covoiturage se profile comme une solution à la fois pratique et économique pour faire face à la montée en flèche des prix des carburants en Corse. De plus, cette pratique contribue à réduire la congestion routière et les émissions de carbone dans la région. L'ile s'illustre d'ailleurs en tant que pionnière en la matière, avec le lancement de la première collaboration de BlaBlaCar Daily avec une collectivité régionale : la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a introduit son programme de covoiturage en partenariat avec Klaxit par BlaBlaCar Daily dès le 1er octobre. Cette initiative conjointe vise à atténuer la congestion routière, à diminuer les émissions de carbone et à fournir des solutions de mobilité plus efficaces aux habitants de la région. "Il s'agit d'une politique de soutien au covoiturage à l'échelle locale qui pourrait servir de modèle pour d'autres collectivités corses à l'avenir."souligne l'entreprise.