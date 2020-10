Covid19 : les vestiaires et locaux du stade Ambrogi désinfectés

Ainsi que nous l'avons annoncé sur CNI, des cas de suspicion de Covid-19 ont été enregistrés au sein du FC Balagne à l'issue d'une rencontre disputée dimanche dernier au stade municipal Jacques-Ambrogi à L'Ile-Rousse.

Aussitôt des mesures ont été prises par la Municipalité et les vestiaires et locaux administratifs ont été fermés.

Ce mercredi 14 octobre, une équipe, avec notamment Karine et Nicou, était à pied d'oeuvre pour désinfecter les moindres recoins des installations du stade.

Ces dernières devraient rester fermes au public jusqu'au lundi 19 octobre.

Le FC Balagne a pris toutes ses dispositions pour que les équipes puissent continuer à s'entraîner et à jouer.

Par ailleurs, comme cela a été indiqué, tous les cas contact seront soumis au test de dépistage.