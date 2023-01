Covid : pourquoi en Corse la campagne de quatrième dose de vaccin piétine-t-elle ?

L'épidémie de grippe à un niveau élevé

C'est pourquoi les autorités sanitaires, appellent, surtout les seniors, à se faire vacciner notamment les personnes de plus de 80 ans dont le dernier rappel date de plus de trois mois et les personnes de plus de 60 ans, dont le dernier rappel date de plus six mois.L'épidémie de Covid se déroule cette année en parallèle d'autres épidémies, et notamment de celle de la grippe saisonnière. Ces deux virus ont des symptômes communs comme la toux, l’écoulement nasal, les maux de gorge, la fièvre, les maux de tête et la fatigue. Selon les personnes, le niveau de gravité de la maladie est différent. Si certaines personnes peuvent ne pas avoir de symptômes, d'autres développeront une forme grave de la maladie allant jusqu'à la mort.Pour cette raison la Haute autorité de Santé appelle à la vaccination et rappelle qu'il est possible de se faire vacciner contre l’un et l’autre en même temps. Les deux vaccins peuvent se faire chez un médecin traitant et peuvent être effectués le même jour pour une protection optimale.