Covid : les mairies doivent renoncer aux festivités du Nouvel An

Pour éviter les risques, le gouvernement invite également les Français, vaccinés ou pas, à se tester dans les heures précédant les fêtes.

Face à une cinquième vague de Covid-19, qui atteint son pic, et à un variant Omicron dont la vitesse de propagation est "fulgurante autour de nous en Europe" et qui maintient les hôpitaux sous tension, Emmanuel Macron a réuni un nouveau conseil de défense sanitaire ce vendredi 17 décembre à l'issue duquel le Premier ministre Jean Castex a pris la parole pour annoncer de nouvelles mesures qui devraient permettre de contenir l’épidémie. "Nous ne connaissons encore pas tout de ce variant: si sa vitesse de propagation apparaît beaucoup plus élevée, il ne semble pas plus dangereux que le variant Delta et les données dont nous disposons indiquent qu'une couverture vaccinale complète avec la dose de rappel nous protège bien contre les formes graves de la maladie", a précisé Jean Castex, lors de son allocution depuis MatignonC'est pour ces raisons que le chef du gouvernement a demandé aux Français le respect de gestes barrières à l'approche des fêtes "moment de retrouvailles tant attendu par nos concitoyens", et indiqué que samedi le Conseil scientifique publiera un avis sur le nombre de convives à table, basé « un principe de bon sens » : plutôt que de préconiser un nombre précis de convives à table, le gouvernement demande d’éviter les grandes fêtes et grands rassemblements et pour ce faire il a demandé aux mairies de renoncer aux concerts et feux d'artifice le soir du Nouvel An, pendant lequel la consommation d'alcool sur la voie publique. "J'en appelle à la responsabilité de tous pour trouver d'autres modalités que de grands rassemblements", a déclaré le chef du gouvernement, qui dit comprendre "la frustration de devoir se limiter dans ces moments festifs".