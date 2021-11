Covid : le pass sanitaire désactivé "six mois et cinq semaines" après la deuxième dose pour les plus de 65 ans

Après l'annonce faite par le President de la République lors de son allocution de ce mardi 9 novembre, ce mercredi le porte-parole du gouvernement a a indiqué sur Franceinfo que "le 15 décembre, le pass sanitaire sera désactivé pour les personnes de plus de 65 ans, qui ont réalisé leur deuxième dose il y a plus de six mois et cinq semaines et qui n'ont pas fait le rappel". Gabriel Attal a également précisé que les personnes ayant des facteurs de comorbidité, qui sont elles aussi incitées à faire un rappel au bout de six mois, ne sont pas concernées par la désactivation du pass sanitaire pour des "raisons juridiques et techniques". Le porte-parole a confirmé aussi qu'il n'y a pas d'obligation de dose de rappel pour les soignants même s'ils sont eux aussi incités à la faire, et que la campagne de rappel sera ouverte aux 50-64 ans dès le début décembre.