Covid en Corse : l'épidémie poursuit une lente décrue

Depuis une semaine les laboratoires ont cessé de transmettre les résultats de leurs tests de dépistage . "En conséquence, les indicateurs Si-DEP produits à partir du 27 octobre s’appuient sur les tests antigéniques (TAG), essentiellement réalisés par les officines de pharmacie" indique l'Agence régional de santé de Corse dans son bulletin hebdomadaire. Cependant les analyses d’impact réalisées par Santé publique France montrent que la dynamique des TAG seuls (qui représentent plus de 50 % des tests totaux) est très corrélée à la dynamique de l’ensemble des tests et permet donc d’apprécier l’évolution de l’épidémie. Ainsi, en Corse, sur la semaine qui va du 24 au 30 octobre, le taux d’incidence calculé sur la seule base des tests antigéniques diminue de 28 %.Le nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles est stable : 33 nouvellesadmissions ont eu lieu au cours de la semaine dont 3 en réanimation contre 31 nouvelles admissions au cours de la semaine précédente.Malheureusement on déplore deux décès enregistré à l’hôpitalAu 3 novembre 47 patients sont hospitalisés avec une moyenne d’âge de 79,2 ans dont 5 patients sont hospitalisés en réa avec une moyenne d’âge de 64,2 anAu 24 octobre 2022, en Corse, 67 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,8 % a reçu une dose de rappel.