Covid en Corse : 8 décès et 6 022 nouveaux cas en une semaine. L'épidémie repart à la hausse

Les données publiées ce jeudi 31 mars par l'agence régionale de santé de Corse confirment une forte circulation virale. Le nombre de nouveaux cas recensés entre le 20 et le 27 mars est de 6 022 positifs soit, 860 nouveaux cas par jour, contre 4 252 sept jours auparavant.

Les taux d’incidence et de positivité augmentent fortement respectivement 1 747 cas pour 100 000 habitants contre 1234 la semaine précédente, soit une évolution de + 41 %.





Hospitalisations

Sue l'ile les hospitalisations conventionnelles sont en nette augmentation : on enregistre 50 nouvelles admissions au cours de la semaine, dont 6 en réanimation . Au 27 mars 95 patients avec une moyenne d’âge de 76,7 ans étaient hospitalisés , 9 autres se trouvaient en réa ou soins intensifs avec une moyenne d'âge de 74,8 ans.



8 nouveaux décès

Dans la semaine entre le 20 et le 27 mars, on déplore 8 nouveaux décès. Depuis le début de la surveillance, et jusqu’au 27 mars, 391 personnes sont décédées à l’hôpital.



Vaccination

Au 27 mars 2022, en Corse, 67,3 % de la population a reçu un schéma initial complet et 49,9 % a reçu une dose de rappel