Covid en Corse : 4 décès et 6 824 nouveaux cas en une semaine

Selon le dernier bulletin publié ce jeudi 7 avril par l’Agence régionale de santé de Corse, la circulation virale est toujours importante sur l'ile et cela impacté l'activité hospitalière. Entre le 28 mars et le 3 avril, 6 824 résidents corses (975 cas quotidiens) ont été nouvellement testés positifs au Covid.



"Les taux d’incidence augmentent dans toutes les classes d’âge, sauf chez les moins de 15 ans où il baisse. Il augmente particulièrement chez les 15 - 19 ans (+ 36 %). indique l'ARS dans son communqiué, Les taux de positivité augmentent également dans toutes les classes d’âge, sauf chez les moins de 15 ans (- 2,5 points de pourcentage). Les augmentations des taux de positivité vont de + 0,8 point (15-19 ans) à + 2,6 points de pourcentage (40-64 ans)."



Hospitalisations

Le nombre de personnes hospitalisées augmente par rapport à la semaine dernière: 76 nouvelles admissions ont été enregistrées au cours de la semaine dont 9 nouvelles admissions en réanimation.

Au 3 avril 106 patients étaient hospitalisés en Corse avec une moyenne d’âge de 75,3 ans et 5 patients étaient én réanimation avec une moyenne d’âge de 71,2 ans.



Décès

On déplore cette semaine 4 décès. Depuis le début de la surveillance 400 personnes sont décédées à l’hôpital en Corse.



Vaccination

Au 3 avril 2022, en Corse, 67,3 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50 % a reçu une dose de rappel.