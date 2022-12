Covid : Face à la 9ème vague qui s’amorce en Corse, les professionnels de santé appellent à effectuer son rappel avant les fêtes de fin d’année

Un mot d’ordre qui prend en outre une teinte particulière face à des chiffres de la vaccination en Corse loin d’être bons, notamment chez les personnes les plus fragiles. « Nous avons à peine 7,9% des plus de 80 ans qui sont vaccinés, alors que le national est à plus de 21% et que cela n’est déjà pas suffisant pour éviter une tension sur l’hôpital et les formes graves ! Et du côté des 60-79 ans, nous sommes à seulement 16%, contre 37% au niveau national », regrette la directrice de l’ARS en soulignant « l’incompréhension des professionnels de santé qui se mobilisent de manière très importante pour offrir cette capacité de protection, sans que cela ne suscite d’adhésion de la population ». « L’argument que l’on entend assez souvent contre la vaccination, c’est que ce n’est pas parce qu’on est vacciné que l’on n’attrape pas le Covid », souligne Antoine de Prémont, pharmacien et représentant du président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens Paca-Corse, en instillant : « Lorsque l’on monte sur un bateau et qu’on nous donne un gilet de sauvetage, ce n’est pas pour éviter le naufrage mais pour sauver notre vie. En refusant le vaccin, c’est comme si on renonçait à ce gilet de sauvetage et qu’on prenait en plus celui de quelqu’un qui nous est proche. Car en se vaccinant, on protège également les personnes fragiles autour de nous ».



Derrière lui, la directrice de l’ARS balaie aussi d’un revers de main les arguments de ceux qui, déjà vaccinés, en ont assez de voir les doses se multiplier : « Pour les plus de 80 ans, le rappel est valable trois mois, et six mois pour les plus de 60 ans. Au-delà, les défenses immunitaires s’affaiblissent et il faut faire un rappel ». « C’est comme pour la grippe : on a toujours fait des rappels annuels. C’est le même principe scientifique pour le Covid : il faut faire des rappels car la protection diminue avec le temps », ajoutera le Dr Laurent Carlini, représentant l'URPS médecins libéraux de Corse, tandis que Sandrine Leandri, pharmacienne et représentante du président de l’URPS pharmaciens de Corse, pointe la facilité d’accès à la vaccination : « Les pharmaciens peuvent vacciner. Les infirmiers peuvent également vacciner à domicile. Tout est possible. Il suffit de demander. On trouve toujours une solution. L’important est de faire en sorte que cette année, on puisse bénéficier d’un Noël de sérénité. Les professionnels de santé, notamment, en ont besoin , car nous sommes tous épuisés ».