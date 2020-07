Covid-19 : un nouveau cas en Haute-Corse ce mercredi 29 juillet

Les résultats des 381 prélèvements RT-PCR effectués en Corse, ont révélé un nouveau cas de contamination a la Covid-19. La personne a été identifiée en Haute-Corse. Il s'agit donc de la 29 ème personne atteinte depuis le 1er juillet (21 en Corse du Sud et 8 en Haute-Corse).



Pour l'heure, 8 patients sont hospitalisés, on enregistre aujourd'hui une nouvelle sortie en hospitalisation conventionnelle.



L'application scrupuleuse de tous les gestes barrières est plus que jamais recommandée. En vous protégeant, vous protégez aussi les plus fragiles (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chroniques…).



Enfin, l’ARS de Corse rappelle, qu’au moindre symptôme, même bénin, il est important de contacter son médecin traitant ou le 116 117. Le médecin, s’il le juge nécessaire, vous prescrira un test et vous donnera la conduite à tenir.